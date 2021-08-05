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Yaramazlara biraz batar!

Haftalık vaka sayıları: İstanbul ve Ankara’da katlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Haritaya göre İstanbul bir haftada 88,19’dan 168,82’ye, Ankara 69,13’ten 165,2’ye, İzmir ise 33,43’ten 43,3’e yükseldi.


En yoğun vaka sayısı ise Siirt’te. Kentte bir haftada vaka sayısı 100 binde 748,39’dan 1139,94’e çıktı.

Bakan Koca, vaka sayılarını duyurduğu Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.”

Sağlık bakanı, bir haftada en çok artışın Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis’te görüldüğünü kaydetti.

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