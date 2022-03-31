Akşam Postası / 31 Mart 2022

Cemal Kaşıkçı davası: Savcı davanın Suudi Arabistan’a devredilmesini istedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada savcı, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine yargılamanın durdurulup bu ülkeye devredilmesini talep etti.

YK Enerji İkizköy’de zeytinliği yok etmeye başladı: ‘Ağaç katili bunlar’

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, zeytinlikleri madenciliğe açacak yönetmelik değişikliğine dayanarak Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de zeytin ağaçlarını katletmeye başladı.

Kulis: İYİ Parti’de Aydın ve Ağıralioğlu değişikliği ne anlama geliyor?

Ankara kulislerine göre İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değişiklikler, parti lideri Meral Akşener’in ‘merkez’ vurgusunu daha da güçlendirdi ve ‘millet ittifakı’na verdiği önemi gösterdi.

Chris Rock tokattan sonra ilk kez konuştu

Fotoğraf: Reuters

Chris Rock, 94’üncü Oscar Ödül törenine damgasını vuran Will Smith’ten yediği tokatla ilgili ilk kez yorum yaptı.

Meteoroloji’den 28 il için sarı kodlu uyarı, ‘toz taşınımı’ da bekleniyor

Meteoroloji, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına beklendiğini duyurarak 28 ili sarı kodla uyardı. Ayrıca Kuzey Afrika kaynaklı ‘toz taşınımı’ da bekleniyor.

1 Nisan’da geliyor ama şaka değil: Türk Telekom toptan tarife fiyatlarına zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında 1 Nisan’dan itibaren yüzde 67 oranında bir artışa gideceği belirtildi.

Borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üçe katlandı

Bu yılın ocak ayı itibarıyla bireysel kredi ve kart borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üç katına çıktı.

Putin net: Rubleyle ödeme yapmayana gaz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulayan ülkelere gaz satışının bundan böyle sadece rubleyle yapılacağını söyledi.

Motorinde yeni indirim

Motorin fiyatlarına dün geceden geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim yapıldı.

Çalışma bakanı: Asgari ücret zammı gündemimizde yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

Soylu ‘bir şifre daha’ verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak mutabakatını bir büyükelçinin ‘redakte ettiği’ iddiasını tekrarlarken, ‘bir şifre daha verdiğini’ ifade etti.

Araştırma: Seçmen iki ay önce ‘Rusya-Çin’ derken şimdi ‘AB-ABD’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre yüzde 39,3’lük çoğunluk Türkiye’nin dış politikada Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor.

Ukrayna ve Rusya arasında ‘mayın atışması’ sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10’unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ‘vergi memuru’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘beşli çete’yle yanıt verdi.

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 341 milyon dolarlık sürdürülebilir tarım kredisi

Dünya Bankası, Türkiye’nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi büyümesini desteklemek için 341 milyon dolarlık krediyi onayladı.