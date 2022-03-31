Akşam Postası / 31 Mart 2022

Cemal Kaşıkçı davası: Savcı davanın Suudi Arabistan’a devredilmesini istedi
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada savcı, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine yargılamanın durdurulup bu ülkeye devredilmesini talep etti.
YK Enerji İkizköy’de zeytinliği yok etmeye başladı: ‘Ağaç katili bunlar’
Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, zeytinlikleri madenciliğe açacak yönetmelik değişikliğine dayanarak Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de zeytin ağaçlarını katletmeye başladı.
Kulis: İYİ Parti’de Aydın ve Ağıralioğlu değişikliği ne anlama geliyor?
Ankara kulislerine göre İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değişiklikler, parti lideri Meral Akşener’in ‘merkez’ vurgusunu daha da güçlendirdi ve ‘millet ittifakı’na verdiği önemi gösterdi.
Chris Rock tokattan sonra ilk kez konuştu
Chris Rock, 94’üncü Oscar Ödül törenine damgasını vuran Will Smith’ten yediği tokatla ilgili ilk kez yorum yaptı.
Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Smith’in salondan ayrılması istenmiş
Chris Rock’ın tokat sonrası görüntülendiği video viral oldu
Meteoroloji’den 28 il için sarı kodlu uyarı, ‘toz taşınımı’ da bekleniyor
Meteoroloji, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına beklendiğini duyurarak 28 ili sarı kodla uyardı. Ayrıca Kuzey Afrika kaynaklı ‘toz taşınımı’ da bekleniyor.
1 Nisan’da geliyor ama şaka değil: Türk Telekom toptan tarife fiyatlarına zam
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında 1 Nisan’dan itibaren yüzde 67 oranında bir artışa gideceği belirtildi.
‘Tadı kaçtı’: Şekere yüzde 31 zam
Bir uluslararası kuruluş daha Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü
Borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üçe katlandı
Bu yılın ocak ayı itibarıyla bireysel kredi ve kart borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üç katına çıktı.
Putin net: Rubleyle ödeme yapmayana gaz yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulayan ülkelere gaz satışının bundan böyle sadece rubleyle yapılacağını söyledi.
IMF başkan yardımcısına göre ABD Doları’nın tahtı sallantıda
Motorinde yeni indirim
Motorin fiyatlarına dün geceden geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim yapıldı.
Çalışma bakanı: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.
HDP’den asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesi için yasa teklifi
Soylu ‘bir şifre daha’ verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak mutabakatını bir büyükelçinin ‘redakte ettiği’ iddiasını tekrarlarken, ‘bir şifre daha verdiğini’ ifade etti.
Araştırma: Seçmen iki ay önce ‘Rusya-Çin’ derken şimdi ‘AB-ABD’ diyor
MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre yüzde 39,3’lük çoğunluk Türkiye’nin dış politikada Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor.
Ukrayna ve Rusya arasında ‘mayın atışması’ sürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10’unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.
Erdoğan: Rusya’ya yaptırımlara katılmama nedenlerini defalarca açıkladık
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ‘vergi memuru’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘beşli çete’yle yanıt verdi.
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 341 milyon dolarlık sürdürülebilir tarım kredisi
Dünya Bankası, Türkiye’nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi büyümesini desteklemek için 341 milyon dolarlık krediyi onayladı.