Araştırma: Seçmen iki ay önce ‘Rusya-Çin’ derken şimdi ‘AB-ABD’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre yüzde 39,3’lük çoğunluk Türkiye’nin dış politikada Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor.

‘Rusya-Çin’ diyenler ise yüzde 29,5.

MetroPOLL’ün 22 Ocak’ta yayınlanan anketinde yüzde 39,4’lük çoğunluk “Türkiye dış ilişkilerde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir” demişti. “AB ve ABD” diyenlerse yüzde 37,5 olarak kaydedilmişti.

Fotoğraf: Reuters

Üç ay önceki ankette “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” diyenler yüzde 23,1 olarak kaydedilmişti. Şirketin kurucusu Özer Sencar’ın paylaştığı verilere göre bu oran yüzde 9 artarak martta yüzde 31,1 oldu.

En çok HDP seçmeni yüzde 70,6’yla “AB-ABD” derken, “Rusya-Çin” diyenlerde en yüksek oran yüzde 47,5’le İYİ Parti.

Rusya’nın Ukraynayı işgalinin halkın Doğu-Batı tercihine etkisi. pic.twitter.com/ZWEvbc3DiI — Ozer Sencar (@ozersencar1) March 31, 2022

Rusya’ya destek sağ partilerde artıyor

Bunun yanında MetroPOLL’ün dün yayınlanan araştırmasına göre seçmenin yüzde 48’i, Ukrayna’daki durumdan ABD-NATO’nun sorumlu olduğunu düşünüyor. “Rusya sorumlu” diyenler yüzde 33,7’yken, Ukrayna’yı sorumlu tutanların oranı yüzde 7,5.

Katılımcıların profiline bakıldığında “ABD-NATO“yu en çok sorumlu tutan parti tabanı yüzde 68,2’yle MHP.

Şirketin iki gün önceki anketindeyse Türkiye halkının yüzde 83,8’i Ukrayna’nın işgalini ‘onaylamazken’, yüzde 12,2’si ‘haklı bulmuştu.’

Verilere göre bütün partilerde Ukrayna’ya destek ezici çoğunluğa sahip. Bunun yanında Rusya’ya desteğin büyük kısmını sağ görüşlü partilerin seçmeni oluşturuyor.

MHP’de yüzde 27,7, İYİ Parti’de yüzde 21,1, AKP’deyse yüzde 14,6’lık bir kısım Rusya’yı destekliyor.

Bu oran CHP’de yüzde 5,5, HDP’deyse yüzde 8.

En büyük desteği Akşener vermişti

Her iki seçmeninden biri Rusya’yı desteklese de işgal başladığından bu yana Ukrayna’ya en büyük desteği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vermişti.

İYİ Parti lideri işgalin başladığı gün erken tepki verenlerden biri olmuş, Rusya’yı ‘yazar Fyodor Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımda olmak’la suçlamıştı.

Akşener, ertesi gün “1956 senesinde Budapeşte’de, 1968 senesinde Prag’da ne yaşandıysa; 2022 senesinde Kiev’de yaşanan da odur” diyerek uluslararası toplumu Rusya’ya karşı tepki göstermeye çağırmıştı.

İYİ Parti lideri, 2 Mart’ta Rusya’yı destekleyenlere de sitem etmişti: “İYİ Parti Mustafa Kemal’in çizdiği medeniyet yolunu, iyi okumuş, iyi anlamıştır. Atatürk, yozlaşmış Avrasya rejimlerine duyulan hayranlığı gizleyecek, bir maske değildir. Medeni dünyanın kurallarını yok sayan, diplomasiyi küçümseyen, ruh hastalığını da stratejik zeka zanneden kendini bilmezlerin de, referans noktası olamaz.”

Akşener’in iki gün önceki altı muhalefet partisinin buluştuğu masaya Ukrayna bayrağıyla aynı renk ve şekilde olan bir dosya koyması işgal edilen ülkeye destek olarak yorumlanmıştı.