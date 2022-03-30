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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL’den Ukrayna-Rusya anketi: Yüzde 48, ‘ABD-NATO sorumlu’ dedi


MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 48’i, Ukrayna’da yaşanan durumdan ABD-NATO’nun sorumlu olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın Ukrayna işgali beşinci haftayı geride bıraktı. Rusya, işgalin gerekçelerinden birisi olarak ‘NATO yayılmacılığı’nı öne sürmüştü.


MetroPOLL’ün son anketinde ”Ukrayna’da yaşanan durumdan kimi sorumlu tutuyorsunuz?” sorusuna yüzde 48,3, ‘ABD-NATO’ yanıtını verdi.

“Rusya sorumlu” diyenler yüzde 33,7’yken, Ukrayna’yı sorumlu tutanların oranı yüzde 7,5 oldu.

Katılımcıların profiline bakıldığında ‘ABD-NATO’yu en çok sorumlu tutan parti tabanı yüzde 68,2’yle MHP.

HDP’liler, yüzde 10,2’yle Ukrayna’ya en fazla sorumluluk yükleyen seçmen grubu.

DEVA Partisi seçmenleri arasında Rusya’nın sorumlu olduğunu düşünenler daha fazla; yüzde 51,7.

AKP seçmeninin yüzde 30,5’i işgalle ilgili olarak Rusya’yı, yüzde 48,8’i ABD-NATO’yu, yüzde 9,2’si Ukrayna’yı sorumlu tuttu.

CHP seçmeni yüzde 41,7’ye karşılık yüzde 48,2’yle ABD-NATO’nun sorumlu olduğunu düşünüyor.

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