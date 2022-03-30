MetroPOLL’den Ukrayna-Rusya anketi: Yüzde 48, ‘ABD-NATO sorumlu’ dedi

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 48’i, Ukrayna’da yaşanan durumdan ABD-NATO’nun sorumlu olduğunu düşünüyor.
Rusya’nın Ukrayna işgali beşinci haftayı geride bıraktı. Rusya, işgalin gerekçelerinden birisi olarak ‘NATO yayılmacılığı’nı öne sürmüştü.
MetroPOLL’ün son anketinde ”Ukrayna’da yaşanan durumdan kimi sorumlu tutuyorsunuz?” sorusuna yüzde 48,3, ‘ABD-NATO’ yanıtını verdi.
“Rusya sorumlu” diyenler yüzde 33,7’yken, Ukrayna’yı sorumlu tutanların oranı yüzde 7,5 oldu.
Katılımcıların profiline bakıldığında ‘ABD-NATO’yu en çok sorumlu tutan parti tabanı yüzde 68,2’yle MHP.
HDP’liler, yüzde 10,2’yle Ukrayna’ya en fazla sorumluluk yükleyen seçmen grubu.
DEVA Partisi seçmenleri arasında Rusya’nın sorumlu olduğunu düşünenler daha fazla; yüzde 51,7.
AKP seçmeninin yüzde 30,5’i işgalle ilgili olarak Rusya’yı, yüzde 48,8’i ABD-NATO’yu, yüzde 9,2’si Ukrayna’yı sorumlu tuttu.
CHP seçmeni yüzde 41,7’ye karşılık yüzde 48,2’yle ABD-NATO’nun sorumlu olduğunu düşünüyor.