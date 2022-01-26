Dış politikada ‘Rusya ve Çin’ diyen halkın çoğunluğu Almanya’da yaşamak istiyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre yüzde 27’yle toplumun çoğunluğu ‘kendisinin veya çocuğunun‘ Almanya’da yaşamasını istiyor.

MetroPOLL’ün 22 Ocak’ta yayınlanan anketinde yüzde 39,4’lük çoğunluk “Türkiye dış ilişkilerde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir” demişti.

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Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre katılımcılar Almanya’dan sonra en çok yüzde 10,9’la İngiltere’de yaşamak istiyor. ABD’de yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 8,2 olarak kaydedilirken Rusya ve Çin’de yaşamak isteyenlerin toplamı yüzde 4,7.

Öte yandan ‘hiçbiri’nde yaşamak istemeyenlerin oranı yüzde 22,4, “Fikrim yok/cevabım yok” diyenlerin oranı ise yüzde 18,2 olarak kaydedildi.

MetroPOLL’ün katılımcılara “Türkiye dış ilişkilerde AB ve ABD’ye mi Rusya ve Çin’e mi öncelik vermelidir” diye sorulan 22 Ocak’taki anketinde Rusya ve Çin yüzde 39,4’le öne çıkarken AB ve ABD yüzde 37,5 olarak kaydedilmişti.

Dış politika anketini değerlendiren Özer Sancar şunları kaydetmişti: “Bir asırdır yüzünü batıya dönmeyi hedefleyen cumhuriyetimiz iktidarın yönlendirmesiyle nihayet selameti doğuda gördü. Bunda iktidar kadar muhalefet liderlerinin de büyük katkısı olmalı. Neredeyse muhalefet seçmenlerinin de yarısı batıyı terk etmiş. Erdoğan çok şanslı vesselam.”