Anket: Yurt dışında yaşamak veya okumak isteyenlerin oranı yüzde 53

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre seçmenlerin yüzde 53’ü yurt dışında yaşamak veya okumak istediğini söyledi.

Türkiye’de son dönemde dolar ve avro karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası (TL) ve artan pasaport masrafları vatandaşların yurt dışına çıkma planlarını olumsuz etkiliyor.

Ancak buna rağmen yaşam kalitesinin düşmesi ve politik ortam nedeniyle yurt dışına gidişlerde artış olduğu görülüyor. Özellikle gençler arasında bu yaygın.

MetroPOLL Araştırma’nın ocak ayı anketine katılanların yüzde 53’ü yurt dışında yaşamak veya okumak isterken, yüzde 45’lik kesim bunu istemiyor.

Halkımızın yaşamak veya okumak için yurtdışı tercihi pic.twitter.com/0vnpsgxMNA — Ozer Sencar (@ozersencar1) January 26, 2022

Ankete göre yurt dışına gitmek isteyenlerde en düşük oran AKP seçmeninde ortaya çıktı. AKP seçmeninin yüzde 21,4’ü yurt dışına gitmek isterken, yüzde 77,4’ü “Hayır istemem” dedi.

Yurt dışına en çok gitmek isteyen parti seçmeni ise HDP oldu. HDP’ye oy verenlerin yüzde 82,3’ü yurt dışına gitmek isterken, yüzde 15’i “Hayır istemem” dedi.

‘Yurtdışına gitmek ister misiniz’ sorusuna diğer parti seçmenlerin verdiği cevaplar şöyle oldu:

-CHP: Yüzde 76,1, ‘Evet isterim’, yüzde 21,4’ü ‘Hayır istemem’

-İYİ Parti: Yüzde 57,1 ‘Evet isterim’, yüzde 41,1’i ‘Hayır istemem’

-MHP: Yüzde 29,7 ‘Evet isterim’, yüzde 67,6’sı ‘Hayır istemem’

-DEVA: Yüzde 62,5 ‘Evet isterim’, yüzde 34,4 ‘Hayır istemem’