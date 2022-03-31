Borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üçe katlandı

Bu yılın ocak ayı itibarıyla bireysel kredi ve kart borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üç katına çıktı.

Geçen yıl başında 73 bin olan sayı, 222 bine ulaştı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) pandemiyle birlikte bankalara tanıdığı sorunlu kredileri takibe atma süresi esnekliği, ocak ayı itibarıyla bitmişti.

Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2022’nin yılı ilk ayı itibarıyla 106 bin 618 kişi. Rakam geçen yılın başında 40 bin 663 kişiydi.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Söz konusu dönemde bireysel kredi borcundan dolayı takibe düşen kişi sayısıysa 41 bin 838’den 145 bine 333’a çıktı.

Yeni yılla birlikte ayrıca bireysel kredi borcunu ödememiş ve borcu devam etmekte olan kişi sayısı 3 milyon 22 bin 133 bin kişi olurken, bireysel kredi kartı borcu devam edenlerin sayısı 2 milyon 664 bin 419.