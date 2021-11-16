Borcundan dolayı takibe düşen kişi sayısı artışta

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı ocak-ağustos döneminde 310 bin olarak kaydedildi. Bireysel kredi tarafında takibe düşen kişi sayısı sayısı ise 694 bine ulaştı.

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-ağustos döneminde 855 bin.

Sadece bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2021 yılı ocak-ağustos döneminde yüzde 12 arttı.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliiği

Ağustos 2021 itibarıyla bireysel kredi borcunu ödememiş ve borcu devam eden 2 milyon 586 bin 70, kredi kartı borcu devam eden ise 2 milyon 467 bin 293 kişi bulunuyor.

Öte yandan, ağustos 2021 dönemi itibariyle bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış ile 22,2 milyar TL’ye çıktı. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı 0,3 puan düşüş ile yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısında artış görülmesine karşın, bireysel kredilerdeki yasal takip miktarında belirgin bir artış görülmedi.

Ağustosta bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 30’unu konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu.