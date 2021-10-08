Türkiye ‘takipte’: 1 milyon 288 bin kişi ‘kredi kartı batağı’nda

Kredi kartı borcu takipte bulunanların sayısı, bu yılın ilk yedi ayında 15 bin 836 artarak 1 milyon 287 bin 898’e çıktı.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kredi kartı borçlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılının ilk yedi ayındaki, yurttaşların kredi kartı borç tutarının 250,8 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Bakan Elvan, takipteki alacaklara ilişkin de veri verdi. Buna göre göre 2020 yılında takipteki müşteri sayısı 1 milyon 272 bin 62’ydi. Bu sayı, 2021’in ilk yedi ayında 15 bin 836 artarak 1 milyon 287 bin 898’e ulaştı.

Diğer yandan 2020 yılında 7 milyar 98 milyon 544 bin lira olan borç miktarının, yedi ayda 178 milyon 531 bin lira artarak 7 milyar 277 milyon 75 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.

Takipteki en çok kredi İstanbul’da

Kredi kartı borcu bulunanların sayısı ve borç miktarının illere göre dağılımında İstanbul zirvede bulunuyor. 2020 yılı sonunda, İstanbul’daki 537 bin 270 yurttaşın takipte 1 milyar 653 milyon 347 lira borcu bulunuyordu. Bu yılın ilk yedi ayında, İstanbul’da takipte kredisi bulunanların sayısı 515 bin 162’ye inerken borç arttı. Yedi ayda takipteki borç miktarı 1 milyar 671 milyon 954 bin liraya ulaştı.

Kredi borcunda ikinci sırayı Ankara aldı. Ankara’da 2020 yılı sonunda 74 bin 399 olan takipteki kredi kartı borcu bulunanların sayısı, yedi ayda 76 bin 343’e yükseldi. Borç miktarı da 2020 yılı sonunda 637 milyon 705’ti. Borç miktarı, 7 ayda azalarak 628 milyon 493’e indi.

En çok borcu üçüncü il İzmir. İzmir’de 2020 sonunda 67 bin 405 takipteki kredi kartı borcu 462 milyon 544 bin liraydı. Yedi ayda takipteki borçlu sayısı 70 bin 615’e yükselirken borç miktarı da 487 milyon 557 bin liraya çıktı.