Kredi borcu gerekçesiyle icra yoluyla maaş kesintisine yargıdan iptal kararı

Ankara’da, kamu kurumu çalışanı M.Ö., çektiği ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka icra takibi başlatıp maaşından dörtte bir oranında kesinti yaptı. Mahkeme, tüketiciyi haklı bularak kesilen paranın iadesine karar verdi.

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M.Ö., ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka tarafından icra takibi başlatıldı ve sözleşmeden doğan takas mahsup hakkı öne sürülerek kesinti yapıldı. M.Ö., avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Dilekçede, icra takibinin sonucu beklenmeden maaşa el konmasının, hukuk devleti ilkelerini zedeleyici olduğu ve bankanın hakkını hukuki yollara başvurmadan zorla aldığı ileri sürüldü. Heyet bankayı haklı bularak, itirazı reddetti.

Sözleşme imzalarken yeteri kadar anlatmadılar

Bilici, İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi’nin daha önce bu tür uyuşmazlıklara ilişkin kararlarına atıfta bulunarak Ankara Batı 1’inci Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Dilekçede, müvekkilinin onayı olmadan maaşının dörtte birine el konduğuna dikkat çekti. Bankanın, sözleşme imzalarken müvekkiline maddeleri yeteri kadar anlatmadığını, kredi sözleşmesinin ilgili hükümlerinin bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Hukuk Dairesi’nin benzer davada verdiği kararı örnek göstererek davayı reddetti. Bankanın ilgili sözleşmeden doğan takas mahsup hakkını kullanmasının yasal olduğuna hükmedildi.

Bilici, Türk Borçlar Kanunu’nun takas hükümlerini düzenleyen ve ‘alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar’ başlıklı 143’üncü maddesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararlarını gerekçe göstererek karara tekrar itiraz etti. Bu kez davayı kabul eden mahkeme, yargılama sonucunda, önceden imzalanan sözleşmeyle bankaya böyle bir yetkinin verilmesinin İcra İflas Kanunu’na aykırı olacağı ve hak arama yollarına güveni sarsacağı gerekçesiyle tüketiciyi haklı buldu. Mahkeme kararında, kesilen paranın iadesi ile Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verildi.

Çok mağdur var

Bilici, icra yetkisinin sadece icra dairelerine ait olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu şekilde birçok kişi mağdur ediliyor. Yargılama sonunda da haksız bir şekilde yapılan kesintinin iadesine karar verildi. Yerel mahkemenin verdiği kararlarla mağdur edilen tüketiciler, bu işin peşine düşerlerse haklarına kavuşurlar.”