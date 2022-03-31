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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Şanlı evine döndü


TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı’yla (40) anlaştı. Bu, Şanlı’nın kulüpteki ikinci teknik direktörlük dönemi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Kulübün Twiiter hesabından paylaştığı duyuru şöyle: “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı’yla anlaşmaya varmıştır. Hoşgeldin Tuncay Şanlı!”


‘Hayatın kuralı bu yeğen…’

Sakarya’da doğup büyüyen ve futbol hayatına oradaki Sakaryatekspor kulübünde başladıktan sonra Sakaryaspor’a transfer olan Şanlı’nın kulübün formasını giydiği maçlardan görüntüleri içeren bir de video paylaşan kulüp, 2013’te ölen oyuncu Tuncel Kurtiz’in sesinden şu ifadeleri ekledi: “Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda (…) Herkes gün olur evine geri döner.”

2002-2003’te Sakarya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Şanlı 2007’de Britanya’ya gitmişti. Middlesbrough ve Stoke City’de top koşturduktan sonra Almanya’da Wolfsburg’da kariyerine devam etmiş, oradan tekrar İngiltere Premier Lig ekibi Bolton Wanderers’a transfer olmuş ve 2012-2013’te Türkiye’ye Bursaspor’a gelmişti.

2016’da futbolculuğu bırakan Şanlı, kariyerine başladığı kentte, Sakaryaspor’da teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Ekim 2016’da bu göreve getirilmiş, Şubat 2017’de sözleşmesi feshedilmişti.

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