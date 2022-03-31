Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 14 bin 336 vaka, 56 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 336 vaka, 56 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 272 bin 196 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 435.

SON HABERLER