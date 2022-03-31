Son 24 saat: 14 bin 336 vaka, 56 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 336 vaka, 56 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 272 bin 196 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 435.
Yaramazlara biraz batar!
Bu yılın ocak ayı itibarıyla bireysel kredi ve kart borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üç katına çıktı.
Ankara kulislerine göre İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değişiklikler, parti lideri Meral Akşener’in ‘merkez’ vurgusunu daha da güçlendirdi ve ‘millet ittifakı’na verdiği önemi gösterdi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, martta, en az 50 gazetecinin yaptığı haber ve düşüncelerinden dolayı hakim karşısına çıkıp ifade verdiğini söyledi.
Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, zeytinlikleri madenciliğe açacak yönetmelik değişikliğine dayanarak Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de zeytin ağaçlarını katletmeye başladı.
Süper Lig’de 31’inci haftanın hakemleri arasında, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) listeden çıkarmasının ardından Tahkim’in göreve iade ettiği isimler yer almadı.