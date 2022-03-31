Kulis: İYİ Parti’de Aydın ve Ağıralioğlu değişikliği ne anlama geliyor?

ALTAN SANCAR

Ankara kulislerine göre İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değişiklikler, parti lideri Meral Akşener’in ‘merkez’ vurgusunu daha da güçlendirdi ve ‘millet ittifakı’na verdiği önemi gösterdi.

Değişiklikler, Akşener’in partideki hakimiyetini sağlamlaştırdığının göstergesi olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: AA

Akşener, partisinin Başkanlık Divanı’nda değişikliğe gitti. Değişiklikler arasında Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a Siyasi İşler Başkanlığı’nda yeni görev verilmesi, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun yeni görev almaması dikkat çekti.

Akşener’in dün yaptığı değişiklik uzun süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Başkanlık Divanı’ndaki yeni görev dağılımı sürpriz olarak karşılanmazken, alınan kararların İYİ Parti’nin hedeflerini de ortaya koyduğu şeklinde yorumladı.

Akşener’in İYİ Parti için ‘MHP’li muhalifler’ veya ‘MHP’den ayrılanlar’ değerlendirmelerini kabul etmediği biliniyordu. İYİ Parti liderinin hedefinin kendi yorumuyla ‘AKP iktidarı döneminde boşalan merkez sağdaki boşluğu doldurmak’ olduğu da ilan edilmişti.

DYP’liler yerini kordu

Yeni divanda Doğru Yol Partisi’nde (DYP) siyaset yapan isimlerin olması da bu hedefin öne çıktığını gösterdi.

Öyle ki eski DYP’li ve liberal iktisadı benimseyen isim Ayfer Yılmaz’ın Toplumsal Politikalar başkanı olması, eski DYP’li Salim Ensarioğlu’nun da yerini koruması bu izlenimi güçlendirdi. Kulislerde Akşener’in Ensarioğlu’nun görüşlerine önem verdiği ve sık sık görüştüğü de konuşuluyor.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) alınan kararlar Akşener’in bu hedefle seçimlere gideceğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Öte yandan bazı isimlere yeni görev verilmemesi veya görevlerinin Akşener’e aktarılmasıysa hem partiye hem de ittifaka mesaj olarak görüldü.

Aydın’ın görevi neden değişti?

Aydın

Aydın’a Türkiye genelinde teşkilatların kurulması görevi verilmişti. Gelinen aşamada iki seçim geçiren İYİ Parti’nin teşkilatlanma aşaması tamamlandı.

Ayrıca Aydın için ‘partideki ikinci isim’ ve ‘teşkilatları kontrol eden isim’ yorumları yapılıyordu. Öyle ki partinin 2’nci olağan kongresinde Aydın’ın GİK aday listesine müdahale ederek, ‘tercih edilmeyecekler’ listesi hazırladığı ileri sürülmüş, ‘parti içinde huzursuzluğa neden olduğu’ iddia edilmişti.

Aydın’ın Teşkilat Başkanlığı görevinden Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılması ve teşkilatların doğrudan Akşener’e bağlanmasıyla partideki ‘ikinci isim’ tartışmasının geride bırakılması hedefleniyor. Akşener için partide ‘tam hakimiyet’ sağlama ve tartışmaların yaşanmadığı bir partiyle seçime gitme hedefi olduğu da konuşuluyor.

‘İttifaka verdiği önem’

Ağıralioğlu

Başkanlık Divanı’nda Ağıralioğlu da kendine yer bulamadı.

Ağıralioğlu’nun özellikle ‘millet ittifakı’ içinde tepki çeken mesajları vardı.

Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” çıkışına itiraz etmişti. Öyle ki Akşener’in bu çıkış nedeniyle Ağıralioğlu’nu uyardığı iddia edilmişti.

Bu çıkışlar Akşener’in her fırsatta büyük önem verdiği ‘millet ittifakı’na zarar verebileceği düşüncesiyle CHP’liler tarafından da eleştirilmişti.

Akşener’in Ağıralioğlu değişikliğiyle hem partide ortak söylemi sağlamayı hedeflediği hem de ittifaka verdiği önemi bir kez daha gösterdiği yorumları yapılıyor.

Değişiklikler aynı zamanda İYİ Parti’yi seçimlere götürecek ekibin oluşturulması ve seçimlerde benimsenecek söylemlerin belirlenmesi açısından da önemli görülüyor.

Yeni isimler, İYİ Parti’nin ‘laik, ama inanalarla bağı güçlü ve Atatürk milliyetçisi’ bir izlenim vereceği, ekonomide daha liberal söylemler benimseyeceği yorumlarına da yol açtı.