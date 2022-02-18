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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: İYİ Parti yönetiminde ‘ciddi’ değişiklik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti yönetimde ciddi bir değişiklik için düğmeye bastığı öne sürüldü.

Partide en son yapılan değişiklik Bingöl’de bir vatandaşa küfrettiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına oturan Lütfü Türkkan’ın yerine yeni grup başkanvekili olarak eski MHP’li Erhan Usta’nın getirilmesi olmuştu.


Partinin 2020 yılındaki kongresi de ‘tercih edilmeyecekler’ listesi nedeniyle tartışmalı geçmişti.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın yazısına göre Akşener bu kongrede alınan karar gereği her yıl performansa bağlı olarak İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma kuralını hatırlatarak harekete geçti.

Akşener’in “Kimse alınganlık göstermesin” diyerek kararını açıkladığını söyleyen Sarıkaya’ya göre değişim gelecek haftaya kaldı: ”Beklenti dün itibarıyla bu değişikliğin yapılması yönündeymiş. Ancak Akşener belki de 28 Şubat’taki toplantıyı da düşünerek bu kararını dün itibarıyla uygulamaya koymaktan vazgeçmiş; toplantıyı 25 veya 26 Şubat’a ötelemiş. Bu tarihte yapılır mı bilinmez, ama en geç 15 gün içinde İYİ Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğin olacağı kesin. Değişikliğin İYİ Parti’de nasıl bir etki yaratacağını kestirmek de zor…”

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