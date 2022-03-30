İYİ Parti’de görev değişikliği: Başkanlık Divanı yeniden şekillendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı’nda değişikliğe giderek birçok ismin görevlerini yeniden belirledi.
Akşener’in değişiklik kararıyla daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na alındı.
Teşkilat Başkanlığı doğrudan Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni görev verilmedi.
İYİ Parti’de Siyaset Akademisi Başkanlığı, genel başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacak.
Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı için Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırma kararı alındı. Teşkilat ve Gençlik Politikaları, doğrudan Akeşner’e bağlandı.
İYİ Parti’deki yeni görev dağılımı şöyle:
Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın
Genel Sekreter Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanı Ümit DikBayır
Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem
Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat
Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kâmil Erozan
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz
Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu
Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun
Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın
Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz
Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel
STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak