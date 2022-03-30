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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’de görev değişikliği: Başkanlık Divanı yeniden şekillendi


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı’nda değişikliğe giderek birçok ismin görevlerini yeniden belirledi. 

Fotoğraf: Reuters

Akşener’in değişiklik kararıyla daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na alındı.


Teşkilat Başkanlığı doğrudan Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni görev verilmedi.

İYİ Parti’de Siyaset Akademisi Başkanlığı, genel başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacak.

Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı için Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırma kararı alındı. Teşkilat ve Gençlik Politikaları, doğrudan Akeşner’e bağlandı. 

İYİ Parti’deki yeni görev dağılımı şöyle: 

Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın

Genel Sekreter Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı Ümit DikBayır

Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem

Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat

Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kâmil Erozan

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz

Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu

Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun

Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın

Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz

Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel

STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak

Kulis: İYİ Parti yönetiminde ‘ciddi’ değişiklik

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