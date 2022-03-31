Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Smith’in salondan ayrılması istenmiş

ABD’de düzenlenen 94’üncü Oscar Ödül töreninde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiği açıklandı.

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Törenin sunucusu komedyen sunucu Chris Rock, oyuncu Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca Smith, sinirle sahneye gelerek Rock’a tokat atmış ve ‘karımın adını ağzına alma’ diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanı’na göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Ödülleri veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Akademinin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, törende eşi Jada Pinkett Smith’e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock’ı tokatlayan Will Smith’le ilgili şunlar söylendi: “Bay Smith’in 94’üncü Oscar gecesindeki eylemleri derinden sarsıcı, travmatik bir olaydı. Bay Rock, sahnemizde yaşadıkların için senden özür dileriz ve o andaki sabrın için teşekkür ederiz. Ayrıca, yaşananlar için adaylarımızdan, misafirlerimizden ve izleyicilerimizden özür dileriz.”

Açıklamada, oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith’in bunu reddettiği belirtildi.

Davranış standartlarını ihlal ettiği için Smith aleyhine disiplin soruşturması başlatmak için bir araya gelen akademi kurulunun, oyuncunun disiplin cezasını askıya almak, oyuncuyu ihraç etmek veya diğer bir yaptırım arasında seçim yapacağı belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun 18 Nisan’da tekrar toplanıncaya kadar Smith’in kendisini yazılı savunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.