1 Nisan’da geliyor ama şaka değil: Türk Telekom toptan tarife fiyatlarına zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında 1 Nisan’dan itibaren yüzde 67 oranında bir artışa gideceği belirtildi.

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almak için sözleşme imzalamıştı. Çoğunluk hissesi TVF’ye geçen Türk Telekom’un ilk işi zam yapmak oldu.

İşletmecilerin maliyetlerindeki bu ciddi artışın, tüketiciye yansıması kaçınılmaz. İşletmeciler ilk etapta mevcut taahhütlü müşterilerine bu zammı yansıtamayacak. Ancak zam yeni abonelere yansıtılacak. Bu artış hem Türk Telekom’dan toptan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak.

‘Devlet sahipliğine geçti, ilk karar zam oldu’

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), tüketicilerin önümüzde daha yüksek internet ve sabit telefon faturaları ödemek zorunda kalacağına dikkat çekerek zamların durdurulması çağrısı yaptı.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, kararla ilgili şunları söyledi: “Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”

CHP’li Adıgüzel: Cebe yansıyacak

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, BTK kararıyla ilgili, “Bu zam hem Türk Telekom’dan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyet artışının önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmaz” ifadelerini kullanmıştı.