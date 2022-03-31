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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna ve Rusya arasında ‘mayın atışması’ sürüyor


Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10’unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Türkiye karasularında görülen mayın sayısı şu ana kadar iki. Mayınlar etkisiz hale getirildi, tarama çalışmalarıysa sürüyor. Ukrayna, dün 26-28 Mart’ta Türkiye ve Romanya’da görülen deniz mayınlarından Rusya’yı sorumlu tutmuştu.


Konaşenkov yazılı açıklamasındada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Norveç’te milletvekillerine hitaben konuşmasında, Rusya’nın yabancı gemilerin girişini engellemek için Ukrayna limanlarını mayınladığını iddia ettiğini hatırlattı.

Zelenski’nin bu hususta doğru bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Konaşenkov, şunları dedi: “25 Şubat’tan 4 Mart’a kadar Karadeniz ve Azak Denizi’ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. ‘Yam-1’ model mayınların 370’i Karadeniz, 50’si Azak Denizi’ne yerleştirildi.”

Karadeniz’deki fırtınalar ve yetersiz teknik durum nedeniyle 10 civarında mayının bağlı olduğu yerden koparak rüzgar ve akıntıların etkisiyle güneye doğru sürüklendiğini aktaran Konaşenkov, bir Ukrayna mayınının Romanya kara sularında, bir diğer mayının Türk denizciler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Mayınların tüm Karadeniz ülkelerine ait nakliye ve yük gemileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Konaşenkov, “Kalan Ukrayna mayınlarının bugün nereye sürüklendiğini kimse bilemez” dedi.

Konaşenkov, ayrıca, Ukrayna yönetiminin Çernomorsk, Odessa, Mıkolayiv ve Yujniy limanlarında Türkiye, Çin, İsviçre, Yunanistan, Malta, Panama, Marshall Adaları, Sierra Leone, Komor Takımadaları, Belize, Cayman Adaları, Danimarka ve Suriye’ye ait 68 gemiyi zorla alıkoyduğunu öne sürdü.

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