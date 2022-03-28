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Yaramazlara biraz batar!

Karadeniz’de ikinci mayın alarmı


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen deniz mayınını etkisiz hale getirmek için müdahaleye başlandığını duyurdu.

Rusya’nın denizden askeri çıkarma yapma ihtimaline karşı Ukrayna, Odessa açıklarında savaş gemilerine karşı deniz mayınları yerleştirmişti. Mayınların fırtına sonucu çıpalarından koparak Karadeniz’de sürüklenmeye başladığı duyurulmuştu.


İki gün önce İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirilmişti.

İki gün önce tespit edilen mayın. Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı’ndaki mayın tehlikesiyle ilgili, “Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde” demişti.

Bakanlık, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın daha tespit edildiğini bildirdi.

MSB’nin açıklaması şöyle: ”Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye başlanmıştır. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.”

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