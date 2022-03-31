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Yaramazlara biraz batar!

Bir uluslararası kuruluş daha Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin 2022 için büyüme beklentisini düşürdü.

Fotoğraf: AA

Faaliyetini sürdürdüğü 40 ülkede tahminlerini açıklayan EBRD, Türkiye’nin enerji ve tahıl ithalat maliyetlerinin artması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan ülkelerden biri olduğunu belirtti.


Banka, büyüme beklentisini 1,5 puan düşürerek yüzde 2’ye indirdi. Gelecek yılki büyüme beklentisininse yüzde 3,5 olduğunu açıkladı.

EBRD, Rus ve Ukrayna’dan gelecek turizm gelirlerinin azalacak olması nedeniyle ekonomi üzerindeki baskının artacağını da belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Türkiye ekonomisinin 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,7’den 2,4’e indirdi.

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