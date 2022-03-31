Bir uluslararası kuruluş daha Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin 2022 için büyüme beklentisini düşürdü.

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Faaliyetini sürdürdüğü 40 ülkede tahminlerini açıklayan EBRD, Türkiye’nin enerji ve tahıl ithalat maliyetlerinin artması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Banka, büyüme beklentisini 1,5 puan düşürerek yüzde 2’ye indirdi. Gelecek yılki büyüme beklentisininse yüzde 3,5 olduğunu açıkladı.

EBRD, Rus ve Ukrayna’dan gelecek turizm gelirlerinin azalacak olması nedeniyle ekonomi üzerindeki baskının artacağını da belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Türkiye ekonomisinin 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,7’den 2,4’e indirdi.