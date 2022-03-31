Chris Rock’ın tokat sonrası görüntülendiği video viral oldu

Komedyen Chris Rock’ın 94’üncü Oscar Ödül töreninde Will Smith’ten yediği tokat sonrası görüntülendiği video viral oldu.

Fotoğraflar: TikTok

ABD’nin Los Angeles kentinde pazar gecesi düzenlenen ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ‘alopesi’ adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Rock ‘talihsiz‘ olayın yaşandığı sırada ‘en iyi belgesel‘ dalında ödülü sunmak üzere sahnedeydi. Kazananı açıklamadan önce yediği tokat sonrası ödülleri vermek üzere bir süre sahnede kalmaya devam eden Rock’ın bu esnadaki görüntüsü viral oldu.

TikTok’ta ‘sincerelyordinary‘ isimli kullanıcının paylaştığı video 16 milyona yakın izlendi.

Videoda yaşadığı şok yüzüne yansıyan Rock, kazanana vermek üzere elinde tuttuğu Oscar heykelciğiyle duruyor. Kafası karışmış ve ne yapacağını bilmez halde görünen komedyen bir ara kamera arkasında kalan biriyle göz göze geliyor. Ardından ‘Bilmem‘ manasında bir mimik yaparak omuz silkiyor.

Videonun altına gelen yorumlarda Rock için üzüldüğünü belirten kullanıcılar profesyonelce davranıp işini yapmaya devam etmesini de övdü.

Bazılarıysa kimsenin o anda komedyene destek olmamasını eleştirdi.