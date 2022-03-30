Will Smith’in tokadı sonrası eşi Jada Pinkett sessizliğini bozdu

94’üncü Oscar Ödülleri töreninde, kendisiyle ilgili şakası nedeniyle eşi Will Smith’in komedyen Chris Rock’a tokat atmasının ardından Jada Pinkett ilk kez bir yorum yaptı.

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ABD’nin Los Angeles kentinde pazar gecesi düzenlenen ödül töreninde Rock, Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ise alopesi adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Günlerdir konuşulan ‘tokat sahnesi’ üzerine Smith, bir mesaj yayınlayarak Rock’tan özür dilemişti.

Törendeki şaka sonrası, gelenek olduğu üzere şakanın konusu ünlü ekrana getirildiğinde rahatsız olduğu açıkça yüzüne yansıyan Jada Pinkett sıcağı sıcağına herhangi bir yorum yapmamıştı.

Oyuncu 12 milyona yakın takipçili Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Pinkett, herhangi bir isim vermeden ya da altına bir açıklama yapmadan paylaştığı gönderide “Bu bir iyileşme mevsimi ve ben buna hazırım” dedi.