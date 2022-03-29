Will Smith tokat için Chris Rock’tan özür diledi

Will Smith 94’üncü Oscar Ödül törenine damgasını vuran tokadı nedeniyle Chris Rock’tan özür diledi.

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ABD’nin Los Angeles kentinde önceki gece düzenlenen ödül töreninde komedyen Chris Rock, Will Smith’in kendisi gibi oyuncu eşi Jada Pinkett hakkında ‘uygunsuz‘ olarak nitelendirilebilecek bir şaka yapmıştı.

Adaylar ve salonda bulunan oyuncular hakkında şaka yaptığı sırada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti. 1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi.

Pinkett ise alopesi adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Şaka sonrası, gelenek olduğu üzere şakanın konusu olan ünlüler ekrana getirildiğinde Smith’in başta güldüğü görülürken, eşinin bu şakadan rahatsız olduğu açıkça yüzüne yansımıştı. Smith soğuk kanlılıkla sahneye yürüyüp izleyicileri şoke eden tokadı gayet duyulabilir şekilde komedyenin yüzüne patlatmıştı. Ardından yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırarak küfür etmişti.

Instagram hesabından bir özür açıklaması yayımlayan Smith “Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri’ndeki davranışım kabul edilemez ve bağışlanamaz” dedi.

Kendisine yönelik şakaların işin bir parçası olduğunu belirten oyuncu eşinin tıbbi durumuyla ilgili şakayı kaldıramadığını ve duygusal davrandığını anlattı.

Smith şunları kaydetti: “Herkesin önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve hatalıydım. Utanıyorum, davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur.”

Smith ayrıca Akademi üyelerinde, yapımcılardan, konuklardan ve dünyada izleyen herkesten de özür diledi.

Tören sonrasında Akademi yönetimi, olayla ilgili şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmediklerine dair bir mesaj yayımlamıştı. Ayrıca inceleme başlatarak gerekli adımların atılacağını duyurmuştu.