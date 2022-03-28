Chris Rock, tokat yediği Will Smith’ten şikayetçi olmadı

Chris Rock’ın 94’üncü Oscar Ödül törenine damgasını vuran Will Smith’ten yediği tokat nedeniyle şikayetçi olmadığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ödül töreninde komedyen Chris Rock, Will Smith’in kendisi gibi oyuncu eşi Jada Pinkett hakkında ‘uygunsuz‘ olarak nitelendirilebilecek bir şaka yapmıştı.

Rahatsızlığı var

Adaylar ve salonda bulunan oyuncular hakkında şaka yaptığı sırada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti. 1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi.

Pinkett ise Alopesi adı verilen saç dökülmesi rahatsızlığına sahip.

Şaka sonrası, gelenek olduğu üzere şakanın konusu olan ünlüler ekrana getirildiğinde Smith’in başta güldüğü görülürken, eşinin bu şakadan rahatsız olduğu açıkça yüzüne yansıyor.

‘Karımın adını ağzına alma’

Rock’ın bu sağlık sorunu hakkında bilgi sahibi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Smith bu şakanın üzerine soğuk kanlılıkla sahneye yürüyüp izleyicileri şoke eden tokadı gayet duyulabilir şekilde komedyenin yüzüne patlattı. Tokadı beklemediğinden olsa gerek, iki eli arkasında bağlı duran Rock darbe gelince sarsıldı. Smith bunun ardından yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırarak küfür etti. Rock sadece şaka yaptım demeye çalışsa da Smith küfür eşliğinde tekrarladı: “Karımın adını ağzına alma!”

Reuters’ın aktardığına göre Los Angeles polisi isim vermeden söz konusu olayda şahsın şikayetçi olmadığını ancak ilerleyen tarihlerde olursa soruşturma başlatılacağını bildirdi.

‘Umarım Akademi beni yine davet eder’

Oscar tarihine geçecek olaydan dakikalar sonra en iyi erkek oyuncu ödülü kabul ettiği sırada Akademi’den ve diğer adaylardan özür dileyen Smith, sözlerini “Umarım Akademi beni yine davet eder” diyerek bitirdi.

Akademi’nin Twitter’daki paylaşımındaysa şiddetin hiçbir şekilde hoşgörülmeyeceği belirtildi.