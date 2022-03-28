Diken

Yaramazlara biraz batar!

Chris Rock, tokat yediği Will Smith’ten şikayetçi olmadı


Chris Rock’ın 94’üncü Oscar Ödül törenine damgasını vuran Will Smith’ten yediği tokat nedeniyle şikayetçi olmadığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ödül töreninde komedyen Chris Rock, Will Smith’in kendisi gibi oyuncu eşi Jada Pinkett hakkında ‘uygunsuz‘ olarak nitelendirilebilecek bir şaka yapmıştı.


Rahatsızlığı var

Adaylar ve salonda bulunan oyuncular hakkında şaka yaptığı sırada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti. 1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi.

Pinkett ise Alopesi adı verilen saç dökülmesi rahatsızlığına sahip.

Şaka sonrası, gelenek olduğu üzere şakanın konusu olan ünlüler ekrana getirildiğinde Smith’in başta güldüğü görülürken, eşinin bu şakadan rahatsız olduğu açıkça yüzüne yansıyor.

‘Karımın adını ağzına alma’

Rock’ın bu sağlık sorunu hakkında bilgi sahibi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Smith bu şakanın üzerine soğuk kanlılıkla sahneye yürüyüp izleyicileri şoke eden tokadı gayet duyulabilir şekilde komedyenin yüzüne patlattı. Tokadı beklemediğinden olsa gerek, iki eli arkasında bağlı duran Rock darbe gelince sarsıldı. Smith bunun ardından yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırarak küfür etti. Rock sadece şaka yaptım demeye çalışsa da Smith küfür eşliğinde tekrarladı: “Karımın adını ağzına alma!”

Reuters’ın aktardığına göre Los Angeles polisi isim vermeden söz konusu olayda şahsın şikayetçi olmadığını ancak ilerleyen tarihlerde olursa soruşturma başlatılacağını bildirdi.

‘Umarım Akademi beni yine davet eder’

Oscar tarihine geçecek olaydan dakikalar sonra en iyi erkek oyuncu ödülü kabul ettiği sırada Akademi’den ve diğer adaylardan özür dileyen Smith, sözlerini “Umarım Akademi beni yine davet eder” diyerek bitirdi.

Akademi’nin Twitter’daki paylaşımındaysa şiddetin hiçbir şekilde hoşgörülmeyeceği belirtildi.

Oscar’da en iyi film ödülü ‘CODA’nın: Geceye Will Smith’in tokadı damga vurdu

SON HABERLER

Kuzguncuk’ta bir bakkalın vedası: ‘Çengelli iğne’ deyip geçmeyin

İstanbul’un Kuzguncuk semtinin 19 yıllık bakkalı da 31 Mart’tan sonra yerine, hali hazırda zaten tüm mahalleyi kaplayan kahvecilerden biri daha açılsın diye kapanıyor. Yılların bakkalı giderken müşterilerine manidar bir ikramda da bulunuyor: Çengelli iğne. İhtiyaç duyarlarsa mahallede bundan böyle satacak bir yer bulamazlar diye.

Birol Yıldırım davası: 77 dakikada ölüm bilirkişi raporunda

İstanbul Esenyurt Karakolu’nda 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece ölen özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın faili olduğu iddiasıyla biri tutuklu 12 polisin yargılandığı davada Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı bilirkişi raporu dosyaya girdi. Yıldırım’ın maruz kaldığı kötü muamele ve işkence raporda kronolojik olarak yer aldı.

Altılı muhalefet hazır mı?

Muhalefetin liderleri yeniden buluşuyor, altılı masa bir daha kuruluyor. Siyaset elitinde partizanlığın, toplumda kutuplaşmanın adeta yerleşik bir hal aldığı bir ülkede altı liderin buluşup konuşmaları, üzerinde uzlaşılan ortak metinler paylaşmaları son derece önemli.

Brüksel’de dargınlar barışırken

Son yıllarda dış politikaya damgasını vuran zoraki Avrasyacılığın Türk tipi ekonomi modeli kadar bile başarı kazanamamasıyla tekrar AB rotasına dümen kırılıyor. Birbirlerinden pek hazzetmediğini düşündüğümüz Erdoğan ve Macron’un zirve öncesi görüşmesi bu ihtiyaca cevaben gündeme gelmiş olmalı.