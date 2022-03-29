Will Smith’in meşhur tokadının figürü satışta

Will Smith’in 94’üncü Oscar Ödül Töreni’nde Chris Rock’a attığı tokadın ‘aksiyon figürü’ satışa çıktı.

Fotoğraf: e-bay

ABD’nin Los Angeles kentinde önceki gece düzenlenen ödül töreninde komedyen Chris Rock, Will Smith’in kendisi gibi oyuncu eşi Jada Pinkett hakkında ‘uygunsuz‘ olarak nitelendirilebilecek bir şaka yapmıştı.

Adaylar ve salonda bulunan oyuncular hakkında şaka yaptığı sırada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti. 1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi.

Pinkett ise alopesi adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Smith bu sözler sonrası soğuk kanlılıkla sahneye yürüyüp izleyicileri şoke eden tokadı gayet duyulabilir şekilde komedyenin yüzüne patlatmıştı. Ardından yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırarak küfür etmişti.

Pazar gecesinden beri gündemden düşmeyen olayla ilgili son olarak Smith Rock’tan özür dilediği bir mesaj yayınlamıştı.

Televizyon tarihine geçen bu olayla ilgili bir girişimci elini çabuk tuttu ve ikilinin figürlerini satışa çıkardı.

‘Hands of Doom’ adıyla el yapımı oyuncaklar tasarlayan Zach Polland, dün eBay üzerinden açık artırmayla satışa çıkardığı figürlerin adını ‘Everybody hates Chris‘ (Herkes Chris’ten nefret ediyor) koydu.

Dün başlayan ve dört sonra sonlanacak açık artırmada fiyat şimdiden 400 doların (5 bin 900 lira) üstüne çıktı.