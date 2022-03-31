Chris Rock tokattan sonra ilk kez konuştu

Chris Rock, 94’üncü Oscar Ödül törenine damgasını vuran Will Smith’ten yediği tokatla ilgili ilk kez yorum yaptı.

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ABD’nin Los Angeles kentinde pazar gecesi düzenlenen ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ise ‘alopesi’ adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Günlerdir konuşulan ‘tokat sahnesi’ üzerine Smith, bir mesaj yayınlayarak Rock’tan özür dilemişti.

Ancak pazar gecesi yaşananlar hakkında Chris Rock sessiz kalmayı tercih etmişti. ‘Aklından ne geçiyor‘ sorusu dün gece ABD’nin Boston kentindeki ‘stand-up’ gösterisinde kısmen yanıt buldu.

Variety’nin aktardığına göre 57 yaşındaki komedyen, 1000 kişilik salonda bir rock yıldızı gibi karşılandı. Sahneye girişinde yaklaşık iki dakika boyunca ayakta alkışlanan Rock “Bırakın da şovumu yapayım” demek durumunda kaldı.

Kısa bir süre daha devam eden alkışın ardından Rock ‘odadaki file’ işaret etti: “Hafta sonunuz nasıldı? Olanlar hakkında söyleyecek bir b*k yok. Eğer bunu duymaya geldiyseniz hafta sonundan önce yazdığım koca bir gösteri var. Hala olanları sindirmeye çalışıyorum. Bir noktada bununla igili konuşacağım. Ciddi ve komik bir şekilde…

Bu esnada seyircilerden biri “S****** Will Smith’i” diye bağırdı. Rock bunu duymazdan gelerek devam etti: “Bazı şakalar yapacağım. Dışarıda olmak güzel.”

Ardından da tokat sonrası bilet satışları patlayan gösterisini yaptı.