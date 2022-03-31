‘Seçim kanunu teklifi’ kabul edildi

Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

AKP ve MHP’li vekillerin hatıra fotoğrafı. (Fotoğraf: AA)

Kanunla seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek.

Partili cumhurbaşkanı seçim yasaklarının tamamından muaf tutulacak.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımında ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınacak.

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, belirtilen süreler içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki kez toplamamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek.

Salt TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

YSK, görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak.