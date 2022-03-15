Erdoğan’a her şey serbest: Seçim yasaklarından muaf tutulacak

AKP ve MHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulacağı ortaya çıktı. Görüşmeler sırasında bir değişiklik olmaması halinde, AKP’nin de genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim döneminde devlet imkanlarını kullanabilecek.

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Teklifin 11’inci maddesinde şu hüküm yer alıyor: “65’inci maddesinin başlığı ‘Bakanlara ilişkin yasaklar:’ şeklinde değiştirilmiş ve maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ‘Başbakan ve’ ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 66’ncı maddesinde yer alan ‘Başbakan,’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 155’inci maddesinin başlığı ‘Bakanların yasaklara uymamaları’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Teklifle şu anda yürütmenin başı olan ‘cumhurbaşkanı’ ibresi, kaldırılan ‘başbakanlık’ kurumu yerine getirilmiyor. Böylece, partili cumhurbaşkanı herhangi bir seçim yasağına tabi tutulmuyor.

Teklifin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde seçim propagandasıyla ilgili gezilerinde resmi makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtaları kullanabilecek. Buna, cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan çok sayıda uçak da dâhil olacak.

Muafiyetle partili cumhurbaşkanı seçim yasakları döneminde açılış törenleri düzenleyebilecek, resmi ziyafetler verebilecek, devlet olanaklarıyla düzenlenen karşılama ve uğurlama törenlerine katılabilecek.

2018 yılında genel seçimlere gidilirken, Diyarbakır’ın işlek caddelerine ‘cumhurbaşkanı’ sıfatıyla Erdoğan’ın posterleri asılmış ve seçim yasakları döneminde kaldırılmamıştı. Daha sonra il seçim kurulu, HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün başvurusu üzerine yasaklar nedeniyle kaldırma kararı vermişti.

Ancak yine 2018 yılında yerel seçimler yaklaşırken, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlerde, seçim yasakları kapsamına alınması için başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

O dönem AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Erdoğan’ın ‘cumhurbaşkanı’ sıfatıyla ‘devletin başı’ olduğunu, bu nedenle seçim yasaklarından muaf tutulduğunu savunmuştu.

Teklifin kabulü halinde seçim günü de dâhil olmak üzere tüm yasaklar süresince Erdoğan’ın posterlerinin asılmasının, açılışlar yapmasının önü tamamen açılacak.