Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ‘vergi memuru’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘beşli çete’yle yanıt verdi.

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Erdoğan, bugünkü konuşmasında şunları demişti: “O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. İşim benim bu işlerle geçti. Ama bundan sonra zaten vergi memurluğu da vermezler çünkü SSK’da genel müdürken orayı batırdı.”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan’ın sözlerine ilişkin bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!”