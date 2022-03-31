HDP’den asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesi için yasa teklifi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin üç ayda bir yeniden belirlenmesini öngören yasa teklifini, TBMM Başkanlığı’na sunduklarını belirtti.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon şubatta yüzde 54,44’ü gördü. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca yüzde 120’nin üstünde veriliyor.

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu verileri artış ivmesi martta da devam etmişti.

Asgari ücrete ikinci bir zam konusundaysa iktidardan farklı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Düzenleme gelebilir” diyerek temmuzu işaret etti. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili ”Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor” dedi.

HDP’li Paylan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, müjde gibi açıklanan yüzde 50 zamlı asgari ücretin, fiyat artışlarına 40 gün dayanamadığını söyledi.

‘İlk kez asgari ücret açlık sınırının altında’

Yeni yılın ilk dakikalarıyla elektrik, doğalgaz zamları ile başlayan fiyat artışlarını benzin, mazot, ulaşım ve gıda zamlarının izlediğini ifade eden Paylan, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı 5 bin, yoksulluk sınırı 16 bin liraya ulaştı. Şimdiki asgari ücretle bir evde dört kişi çalışırsa ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyor. İşte bu şartlarda asgari ücret tartışmaları yeniden başladı. İktidar, ‘Temmuzda yeniden değerlendirebiliriz, bakarız, değerlendiririz’ diye millete umut satıyor. Ama şu anda asgari ücretliler, sefalet ücretiyle karşı karşıya.”

‘Vatandaş nasıl iftar yapacağını düşünüyor’

Paylan, Ramazan ayı yaklaşırken, vatandaşın nasıl iftar ve sahur yapacağını düşündüğünü savundu.

Asgari ücretin yıl ortasını beklemeden derhal yeniden ele alınması gerektiğini belirten Paylan, şöyle devam etti: “Bunun için bir yasa teklifini Meclis’e sunduk. Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı ve verdiğimiz yasa teklifine göre de asgari ücret altı ayda bir, yılda bir değil, üç ayda bir yeniden değerlendirilmelidir. Bu işveren için hoş bir durum olarak görünmeyebilir ancak asgari ücretlinin nefesi kesilmiş durumda ve üç ay daha bekleme şansı yok.”