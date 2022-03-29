MHP’li vekil Erdoğan’la görüşmüş: Asgari ücrete zam yolda

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüklerini, temmuzda asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını söyledi.

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Türkiye’de asgari ücret son ocak ayında yüzde 50’lik zamla 4 bin 253 liraya çıkmıştı. Ancak yüzde 50’yi aşan enflasyon nedeniyle daha üçüncü ay itibariyle açlık sınırının 675 lira altına kadar geriledi.

Kocaeli Gazetesi’nden Serhat Güneş’in haberine göre Sancaklı, MHP’nin Kocaeli il teşkilatının Gölcük’teki bir programında asgari ücretle ilgili konuştu.

Sancaklı’nın açıklaması şöyle: “İnşallah temmuzla birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak.“

Erdoğan açık kapı bırakmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta asgari ücrete zam tartışmalarıyla ilgili şunları söylemişti: “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve sosyal güvenlik bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.“

AKP’de daha önce grup başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini dile getirmişti.

Bakan gönülsüz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili ”Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor” demişti.