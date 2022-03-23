Hak-İş de umutsuz: Asgari ücrete zam için 2023 beklenmeli

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrete zam için 2023’ün beklenmesi gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Tokat’taki bir etkinlikte konuşan Arslan, asgari ücrete temmuzda zam yapılmasına yönelik beklentilere değindi.

Mevzuat gereği asgari ücretin yılda bir kez belirlendiğini aktaran konfederasyon başkanı, “Temmuzda asgari ücret belirlenir mi” diye sordu.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın bakandan aldığımız bilgiler, mevzuatımızın bizim önümüze koyduğu gerçekler, komisyon toplanması, ücretin belirlenmesi, 1 Ocak 2023’ün beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla üç ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, ‘Temmuzda asgari ücret yeniden belirlenir mi’ sorusunun cevabı, maalesef bugün için olumsuz.”

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına dair taleplere saygı gösterdiklerini belirterek ‘mevzuat eksikliği, Türkiye ve dünyanın yaşadığı zorluklar, bölgede devam eden savaşlar ve pandemi’ nedeniyle bunun pek mümkün olmayacağını kaydetti.

İlk kez Erdoğan söylemişti

Asgari ücrete yıl içindeki ikinci zam beklentisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Ocak’taki açıklamasının ardından oluşmuştu. Erdoğan, Temmuz 2022’deki enflasyon durumuna bakarak çalışanların durumlarının yeniden değerlendirileceğini ifade etmişti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da 17 Mart’ta asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zammı ‘olağanüstü şartlar’a bağlamış, aralık ayını işaret etmişti. Ayrıca tartışmaları da anlamsız bulduğunu kaydetmişti.