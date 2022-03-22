Prof. Özgür Demirtaş’tan asgariye zam tahmini: Ama bir şey değişmez…

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümetin asgari ücrete üç-dört ay içinde 1000 TL daha zam yapacağını tahmin ederken, bunun alım gücünü artırmaya yetmeyeceğini söyledi.

Asgari ücret bu yılın başında 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Ancak hızla yükselen enflasyon nedeniyle alım gücü sürekli düşüyor. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) şubat araştırmasına göre dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması bir ayda 4 bin 131 liradan 4 bin 330 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırıysa 14 bin 288 liradan 14 bin 978 liraya çıktı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzdaki enflasyona bakılarak ‘gerekirse’ bir düzenleme olabileceğini söylemişti. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini belirtmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se, bu açıklamaların tersine, aralık ayını işaret etmişti.

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın beklentisiyse üç-dört ay içinde asgari ücrete zam geleceği yönünde. Demirtaş, ”Hükümet asgari ücrete üç-dört aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler” dedi.