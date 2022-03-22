Bakan, zam tartışmasını anlamlı bulmadı: Asgari ücrette ‘gereken’ zaten yapılmış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son günlerdeki ‘asgari ücrete zam’ tartışmalarını anlamlı bulmadığını söyledi.

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TÜİK, Aralık 2021’de yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. Bu son 19 yılın enflasyon rekoru olarak tarihe geçmişti. Bağımsız araştırmacılara göreyse yıllık enflasyon yüzde 82,81. Geçen aysa yıllık enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 50’yi geçti.

Gaziantep’teki Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan bakan, Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücrete yüzde 50’nin üzerinde zam yapıldığını söyledi.

Bakan, son günlerdeki zam tartışmalarını anlamlı bulmadığını ifade ederek şunları kaydetti: “Çünkü gerekeni enflasyon farkıyla yaptık. Bu durumlarda işçiyi de işvereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı.”

Asgari ücrete yıl içindeki ikinci zam beklentisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Ocak’taki açıklamasının ardından oluşmuştu. Erdoğan, Temmuz 2022’deki enflasyon durumuna bakarak çalışanların durumlarının yeniden değerlendirileceğini ifade etmişti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da 17 Mart’ta asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini söylemişti. Ancak Bilgin dünkü açıklamasında zammı ‘olağanüstü şartlar’a bağlamış, aralık ayını işaret etmişti.