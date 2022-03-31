‘Tadı kaçtı’: Şekere yüzde 31 zam

Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaparak kilogramı KDV dahil 5,96 TL’den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL’ye yükseltti.

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2021 yılının son çeyreğinden bu yana enflasyonun rekorlar kırdığı Türkiye’de, şimdi de şekere zam geldi. Ziraat mühendislerine göre şekerdeki zamlar, özelleştirmeler sonrası fiyatta ikili bir yapı oluşmasından kaynaklanıyor.

Şeker fiyatlarındaki yükselişin, şekerin hammadde olarak kullanıldığı gıda ürünlerinin fiyatlarını da artırması bekleniyor.

Şeker fiyatlarındaki artış karşısındaysa çözümün ithalatta arandığı konuşuluyor. Piyasada, Ticaret Bakanlığı’nın acil ithalat yetkisi alarak şeker ithalatını gündeme aldığı iddiaları var. Buna göre kararda yurtdışında şeker fiyatlarının daha düşük olması etkili. Ticaret Bakanlığı, fiyat artışları sonrası şeker fabrikalarında inceleme başlatmıştı.

Son zamlarla şekerin bir kilosu toptan 10 lira 28 kuruş oldu. Market fiyatıysa 12 lira 35 kuruş.

Şekere zam



Türk Şeker, şekere zam yaptığını duyurdu. Şekerin 1 kilosu toptan 10 lira 28 kuruş oldu. Market fiyatı 12 lira 35 kuruş.



Son zamlarla Türk Şeker’in fiyatları şöyle:👇👇 pic.twitter.com/FBUBXyQ6Kh — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) March 31, 2022

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatınıysa 45 TL’den 55 TL’ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde oldu.

Türkşeker’in duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Raf Fiyat Garanti (RFG) sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağalayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır. Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31 Mart 2022 tarihi itibariyle KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmişti.”