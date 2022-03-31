Çalışma bakanı: Asgari ücret zammı gündemimizde yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

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Bilgin, daha yılın üç ayının geride kaldığını, bugün bunu tartışmayı anlamsız bulduğunu ifade etti.

Bakan, net zammın yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım.”

Asgari ücrete yıl içindeki ikinci zam beklentisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Ocak’taki açıklamasının ardından oluşmuştu. Erdoğan, Temmuz 2022’deki enflasyon durumuna bakarak çalışanların durumlarının yeniden değerlendirileceğini ifade etmişti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da 17 Mart’ta asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini söylemişti. Ancak Bilgin dünkü açıklamasında zammı ‘olağanüstü şartlar’a bağlamış, aralık ayını işaret etmişti.