IMF başkan yardımcısına göre ABD Doları’nın tahtı sallantıda

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD Doları’nın gelecekte ‘hakim rezerv para‘ konumunu kaybetme ihtimali olduğunu söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinin ardından ABD ve müttefikleri, ülkenin kendi rezervlerine erişimi dahil birçok alanda ekonomik yaptırım uygulama kararı almıştı.

Gopinath’a göre söz konusu durum, dünyadaki bazı ülkeleri ticarette alternatif çözümler üretmeye itiyor.

IMF başkan yardımcısının Financial Times’a yaptığı değerlendirme şöyle: “Dolar şu an önemli bir küresel para birimi ve konumunu korur. Ancak gelecekte bu konumun giderek azalması çok olası. Bazı ülkeler şimdiden farklı para birimleriyle ticaret için müzakereler yapıyor.”

Gopinath, ayrıca, doların uluslararası rezervlerdeki payının son 20 yılda yüzde 70’ten yüzde 60’a düştüğünü de sözlerine ekledi.