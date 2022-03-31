‘Vergi ve ekonomi paketi’ teklifi komisyondan geçti

AKP’nin verdiği 39 maddelik torba kanun teklifi, tartışmalı iki maddesi metinden çıkartılarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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AKP’li 85 milletvekilinin imzası olan teklifin 30 ve 34’üncü maddelerinde yer alan ve tartışmalara neden olan iki önemli düzenleme metinden çıkarıldı.

30’uncu madde, devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nda (ÖSYM) başkan yardımcısı olarak görevlendirilmeleri durumunda, görevdeki sürelerinin makam tazminatıyla temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilmesini içeriyordu.

Teklifin en tartışmalı maddesi de AKP tarafından verilen bir diğer önergeyle metinden çıkarıldı.

Muhalefetin ‘beşli çeteye kalkan‘ olacağını öne sürdüğü düzenleme, daha sonra düzenlemek üzere çıkarıldı.

Torba yasadan çıkarılan düzenleme, bankalara benzer iş modeliyle faaliyet gösteren kurumlara yönelik itibar korunması amaçlıyordu.

Düzenlemeyle isimleri belirtilmese dahi (‘beşli çete’ gibi) ‘şirketlere olan güveni sarsacak ve mali yapılarına zarar verecek haberlerin önüne geçilmek’ isteniyordu.

Bir madde eklendi

AKP milletvekilleri tarafından verilen önerge ile teklife bir madde eklendi.

Maddeye göre; tasarruf finansman şirketlerinin ticaret unvanları ile her türlü belge, ilan ve reklamlarında ‘katılım’ ibaresini kullanamayacaklarına ilişkin getirilmiş olan sınırlamalar kaldırıldı.

Teklifi eklenen maddenin gerekçe ise “Finans esaslarına göre faaliyet göstermeleri gereken şirketlerin faaliyet konularıyla çelişecek biçimde sınırlamaya tabi tutulmamaları” olarak kayıtlara geçti.