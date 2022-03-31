‘Beşli çete’ maddesi torba yasadan çıkarıldı

Muhalefetin ‘beşli çeteye kalkan‘ olacağını öne sürdüğü düzenleme, torba yasa teklifinden daha sonra düzenlemek üzere çıkarıldı.

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Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu kapsayan şirketler grubunu ‘beşli çete’ olarak adlandırıyor. Söz konusu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasında.

Torba yasadan çıkarılan düzenleme, bankalara benzer iş modeliyle faaliyet gösteren kurumlara yönelik itibar korunması amaçlıyordu.

Düzenlemeyle isimleri belirtilmese dahi (‘beşli çete’ gibi) ‘şirketlere olan güveni sarsacak ve mali yapılarına zarar verecek haberlerin önüne geçilmek’ isteniyordu.

Teklif ayrıca buna aykırı davranan gazetecilere bir ila üç yıl arasında hapis ve para cezası öngörüyordu.

Muhalefet partilerine göre düzenlemenin hangi şirketleri etkileyeceği belirsizdi ve AKP’ye yakın şirketlere yönelik ucu açık düzenlemeler içerecek şekilde yasal süreç doğabilirdi.