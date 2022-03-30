Uykusuz’dan ‘beşli çete’ kapağı: Acaba yeni cezaevi gerekirse ihaleyi hangimiz alacağız?

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, şirketler aleyhine haber yaparak, ‘şöhrete zarar veren‘ gazetecilere hapis cezası öngören kanun teklifini ‘ince gördü.’

Fotoğraf: Twitter

Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu kapsayan şirketler grubunu ‘beşli çete’ olarak adlandırıyor.

Söz konusu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasında.

AKP’nin meclise sunduğu son torba yasa teklifindeyse ismi belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda ‘tereddüte’ yol açacak nitelikte haber yapan gazetecilere üç yıla kadar hapis cezası var. Muhalefete göre söz konusu teklif ‘beşli çete‘yi koruma adına geçirilmeye çalışılıyor.

Tartışmalar devam ederken, Uykusuz konuyu bu haftaki sayısında kapağa taşıdı.

Söz konusu şirketlerin patronlarının yer aldığı kapak görselinde, “Acaba yeni cezaevi gerekirse ihalesini hangimiz alacağız?” şeklinde bir de gönderme yapıldı.