Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’nin hamisi ve pazarlamacısı Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/76SRT7UHDo — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 22, 2022

Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu kapsayan şirketler grubunu ‘beşli çete’ diye adlandırıyor. Bu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasına da girdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “İktidar ülkeye huzur getirmedi, zengin olan Türkiye’nin bütün kaynaklarını ağırlıklı olarak başta Londra’daki bir avuç tefeciye ardından içerideki tefecilere tahsis etti. O kadar büyük faiz ödüyoruz ki defalarca söyledim. Sonra dayanamadı ‘Biz faizi indireceğiz’ dedi. Faizi indirdi ama öbür taraftan vatandaşın sırtına daha ağır faiz bindirdi. Hiçbir banka faiz indirmedi. Buyurun gidin herhangi bir bankaya bir kredi çekin bakalım sana faiz kaç uygulayacaklar. Yüzde 14 ise çok güzel. Kim ödüyor faizi? Hep beraber ödüyoruz.

Artık para dilenmek için Körfez ülkelerine gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde düne kadar hakaret ettiğiniz ülkelere yalvaran bir başka yönetim gördünüz mü?

KÖİ (Kamu-özel işbirliği) projeleri bu ülkenin başına bela olacak demiştim. Bir faiz belası vardı şimdi bir de taahhüt belası var. Devletin cebinden para çıkmaz dedi. Biz devletin kasasından ödeyeceğiz diyen o koltukta bir saniye daha oturmaması lazım. Bay Kemal’in kafası bunlara basmaz diyor, vallahi basmaz biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz. Yıllar yılı, milletin cebinden para çıkmayacak diye yalan söylemesi, en sonunda da arada fark çıkarsa biz ödeyeceğiz demesi… Niye orada oturuyorsun kardeşim demek bana düşmez mi…

‘Beşli çetenin hamisi Erdoğan’

Şehir hastaneleri nedir diye defalarca söyledim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü… 9 milyar lira devletin kasasından çıkıyor. Osman Gazi Köprüsü, Hazine garantisi 15 milyar dolar. Zafer Havalimanı… Bunlarda iman da yok…

Bu paralar sadece ‘beşli çete’ye gitmiyor. Önünüzdeki seçimlerde hala ben AK Parti’ye ben MHP’ye oy vereceğim diyorsanız bu soygunun tarafı olursunuz. Beşli çetenin hamisi ve pazarlayıcısı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Boğaziçi atamalarına: Tıpış tıpış gideceksiniz

Türkiye’deki tabloyu görünce söylediklerimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler atanan rektörü protesto etmişlerdi. Onların yargılamaları vardı. Haksız, hukuksuz şekilde avukatlar, öğrenciler çıkarıldı. Hakim terk etti… Tam bir garabet yaşandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Onların yurt dışı yasakları da hâlâ devam ediyor. Buradan Boğaziçi Üniversitesi’nin bütün yönetimine seslenmek isterim. İktidara da seslenmek isterim. Tepeden inme hukuksuz şekilde üniversitedeki demokratik atmosferi yok ediyorsanız ve öğretim üyeleri ‘Biz bu yönetimi istemiyoruz’ diye aylardır haklarını arıyorsa bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Boğaziçi Üniversitesi gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak. Atamayla, torpille gelenlerin görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz.”

Kılıçdaroğlu, kendisine “Köprüden geçmem diyorsanız yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de tiye aldı: “Tek bir sorum olacak; sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?”