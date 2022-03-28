HDP’li Beştaş: ‘Beşli çete’ demek yasaklanıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Beşli çete demek yasaklanıyor. ‘Beşli çete’ diyen gazetecilere üç yıla kadar hapis öngörülüyormuş. Bu çete Türkiye yurttaşlarının üzerine, AKP eliyle karabasan gibi çöktü” dedi.

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Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu kapsayan şirketler grubunu ‘beşli çete’ diye adlandırıyor. Bu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasına da girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta, “Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demişti.

Ancak AKP’li 85 milletvekilinin meclise sunduğu torba yasa teklifiyle, ismi belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda ‘tereddüte’ yol açacak nitelikte haberlerin engelleneceği öne sürülmüştü.

Muhalefet bunun ‘beşli çete’ denen şirketleri korumak için yapıldığını savunuyor.

‘Beşli çeteye sizin dışınızda güvenen var mı?’

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen HDP’li Beştaş, kanun teklifiyle ilgili şunları söyledi: “Skandal maddeler var, bu kanun teklifinde. ‘Beşli çete’ demek yasaklanıyor, artık. Vergi kaçıranlara yine af imkanı geliyor. ‘Beşli çete’ diyen gazetecilere, üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyormuş. Söz konusu şirketlere yönelik güvensizleştirici ve itibarsızlaştırıcı ifade olarak belirttiği için… İtibarsızlaştırma ne demek, güvensizlik ne demek? ‘Beşli çeteye’ sizin dışınızda güvenen var mı? Bir avuç insan dışında onlara itibar atfeden var mı? Çöreklenmişler devletin içine; halkın vergileriyle yiyorlar da yiyorlar. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yemeye devam ediyorlar.

‘Çeteye çete, hırsıza hırsız diyoruz’

Bu çete Türkiye yurttaşlarının üzerine, AKP eliyle karabasan gibi çöktü. Şimdi bunlara özel yasa getiriliyor. Bu çete esas alınarak kanun teklifi getiriliyor. Üstüne üstlük vergi teklifleri bu çete esas alınarak getiriliyor. Kamu İhale Kanunu, bu çete için kaç defa değiştirildi? Sayamıyoruz bile. Çete yerine ne diyelim? Mahmut mu diyelim? Abbas mı diyelim? Ne diyelim? Çeteye çete, hırsıza hırsız diyoruz. Adı neyse onu söyleyeceğiz. Yandaşa da yandaş demeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

‘Beşli çete’ dediğimizde çok incinmişler çünkü onların çeteleri. Zamanında Abdülhamit ‘Burun’ demeyi yasaklamıştı. Gülmeden edemiyor insan. ‘Burun’ demeyi yasaklamaktan çeteye çete demek yasaklanıyor. Yaralı var. Yarası olan gocunur, yaran yoksa gocunmazsın. Yakında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamını genişleterek bu tip kavramları getirecekler. Geçenlerde vekillerimizin dokunulmazlığı kaldırıldı. Bunlara dokunulmazlık getiriliyor.”