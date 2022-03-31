Soylu ‘bir şifre daha’ verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak mutabakatını bir büyükelçinin ‘redakte ettiği’ iddiasını tekrarlarken, ‘bir şifre daha verdiğini’ ifade etti.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek partileri, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair detayları anlattıkları mutabakat açıklamıştı.

Soylu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin?” diye sormuştu.

‘Bir şifre daha verdim’

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, bugün Ankara’da katıldığı programda iddiasını sürdürdü.

Bakan, iddianın hatırlatılması üzerine, siyasette devlet işinin ciddiyet gerektirdiğini belirterek şunları söyledi: “Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim.”

‘Onlar sorsun’

Bakan, diğer partilerin durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine, “Diğer partiler sorsun, ben soruyorum. Onlar niye sormuyor? Onların en azından benim kadar, en azından sizin kadar bir merakı yok mu? Ama biliyorlardır gibime geliyor” ifadelerini kullandı.

Soylu, “Yasal süreç başlatılacak bir durum mu, bir soruşturma, suç duyurusu söz konusu olabilecek mi?” sorusuna da, “Her şeyin cevabını bana soruyorsunuz. Bir şey daha söyledim, kendi yanındaki bir büyükelçiyi AB’den bir büyükelçiye… Kalkan yemeye gitmediler yalnız” yanıtını verdi.