Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 341 milyon dolarlık sürdürülebilir tarım kredisi

Dünya Bankası, Türkiye’nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi büyümesini desteklemek için 341 milyon dolarlık krediyi onayladı.

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Kredi, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında kullanılacak.

Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner doğrudan yararlanacak.

Projedeki hedefler

14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgilerinin daha iyi toplanması ve kullanılması.

Hayvan hastalıkları takip ve teşhis olanaklarının geliştirilmesi.

Kırsal alanlarda refah düzeyini yükseltmek, gençler için iş fırsatları yaratmak.

Kadınların eğitimlere ve tarımsal danışmanlık destek hizmetlerine katılımlarını teşvik etmek.

Kaynak verimliliğini iyileştirmek ve zararlı karbon emisyonlarını azaltmak için kullanılan teknolojilerin uygulamaya konulması.

Değerlendirmeler

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame’nin kredi onayı sonrası yaptığı değerlendirmeler şöyle: “Dünya Bankası, tarım sektöründe üretkenliği, kaynak verimliliğini ve iklim etkilerine karşı dayanıklılığı arttırmaya yönelik stratejiler belirlediği ve uyguladığı bir dönemde, Türkiye’yle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyor.

Gelişmenin Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını umuyorum.”

Projenin Dünya Bankası tarafındaki görev ekibi lideri Luz Diaz Rios da şunları söyledi: “Bu proje tarım sektörünün daha sürdürülebilir, rekabetçi ve iklime uyumlu bir yöne doğru geçişini destekleyecektir.“