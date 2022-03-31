Tahkim göreve iade etmişti: MHK, o hakemlere görev vermedi

Süper Lig’de 31’inci haftanın hakemleri arasında, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) listeden çıkarmasının ardından Tahkim’in göreve iade ettiği isimler yer almadı.

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MHK, 28’inci hafta maçlarının oynanmasının ardından, 8 Mart’ta Süper Lig hakem kadrosunu yeniden belirlemiş, aralarında Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 ismi listeden çıkarmıştı.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmış, Özgür Yankaya’nın sadece VAR hakemi olarak görev alacağı duyurulmuştu.

Hakemler, kararın iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Tahkim Kurulu, 26 Mart’ta hakemler ve üç gözlemciye dair alınan MHK kararını bozmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, hakem ve gözlemcilerle ilgili kararın bozulmasının ardından dün istifa etmişti.

İptal kararından sonraki ilk haftada bugün açıklanan hakem listesinde yukarıda adı geçen hakemlerin yer almaması dikkat çekti.

MHK’nın açıklamasına göre, 31’inci haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle sıralandı:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz