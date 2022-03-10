MHK başkanı ‘hakem’ kararını anlattı: Bazı arkadaşlar kurumun üzerinde davrandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemle ilgili karar hakkında “Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp. Bu listeden tamamen ben sorumluyum” dedi.

Gündoğdu, ”Bazı arkadaşlarımızın kurumun üzerinde davranışlar içinde olması, hakemliği olumsuz etkiledi” dedi.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası geride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 ismi listeden çıkarmıştı.

Karar, “Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı” ifadesiyle duyurulmuştu.

‘Operasyon değerlendirmesini kabul etmiyorum’

Gazetecilere konuşan MHK Başkanı Gündoğdu, “Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz” dedi.

Kararın arkasında hiçbir kulüp veya federasyon yetkilisinin olmadığını belirten Gündoğdu, ”Bu, benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Tamamen ben sorumluyum” dedi.

‘Tıkanıklığa sebep olanlarla yollarımızı ayırdık’

“Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik” diyen Gündoğdu’nun açıklamaları şöyle:

*Birinci kategorideki arkadaşlarımız, performansta üst sırada yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri önemli derecede yıpranmış, kendiyle Türk futbol hakemliğini güven kaybına uğratma aşamasına gelmiş isimler.

*İşi sistemsel olarak çözmek, kurumun ve sistemin önünü açmak için tıkanıklığa sebep olan kişilerle uygun şekilde yollarımızı ayırmayı tercih ettik.

*Kalan haftalar için kamuoyu endişelenmesin. Bize ve hakemlerimize güvenin.