MHK’nın hakem kararının perde arkasında ne var? Spor yazarları ne dedi?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası geride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken aralarında Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 ismi listeden çıkardı.

“Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı” diye duyurulan kararın perde arkasında ne var?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) uzun zamandır hakemler konusunda kulüplerin baskısı altındaydı. Kulüpler, bazı hakemlere görev verilmemesini talep ediyordu. Bir önceki MHK başkanı Serdar Tatlı da bu talepler sonrası yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı aldığını söylemişti.

MHK’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu göreve başladıktan sonra hakemler için ‘klasman belirleme kriterleri’ değiştirildi. Böylelikle sezon içinde de hakem performanslarını değerlendirmenin yolu açıldı. Böylece ‘klasman’ yani sınıflandırma çalışmaları yaklaşık iki ay önce başladı. Önceki gün de TFF Yönetim Kurulu’na, MHK’nın yeni listesi sunuldu. Bu liste yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

TFF kaynakları: Yenilenme ve gençleştirme operasyonu

Hürriyet’e konuşan TFF kaynakları bunun yenilenme ve gençleştirme operasyonu olduğunu söyledi.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya’nın listeden çıkarıldığı operasyonla ilgili MHK şunları kaydetti: ”Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir.”

Kararın sezon sonunda değil de şimdi alınmasının nedeni olarak MHK’nın ‘gözdağı’ vermek istemesi gösterildi.

Diğer yandan artık görev alamayacak hakemler bu sezon birçok lig maçını yönetti. Hem sahada, hem de video hakem uygulaması VAR’da görev yapan bu hakemlerin yönettiği maçlarla ilgili akıllara, ‘acaba bu maçlarla ilgili soru işareti mi var’ sorusu gelse de TFF kaynaklarının bu yorumu ‘çok zorlama’ bulduğu belirtildi. MHK’nın sezon ortasında alınan kadara ilişkin açıklama yapmamasıysa ayrı bir soru işareti olarak değerlendirildi.

Spor yazarları ne dedi?

Erman Toroğlu: Bu operasyonu MHK ve TFF tek başına yapamaz. Bu olayı büyük ihtimalle Kulüpler Birliği’nin isteği, federasyonun onayıyla MHK yapmıştır. Bir yerden başlanacaktı ve mutlak yapılması gereken bir şeydi. Şu anda görev yapacak hakemlerin arasında da dışarıda kalacak isimler var mıdır? Evet var. Bu futbolda ihtilaldir. Hakemleri yönlendiren dernekteki insanların, gözlemciler ve temsilciler derneğinin başındaki arkadaşın da dikkatli olması lazım. Bu ailenin temizlenmesi lazım. Burada iş yapacak hakemlerin ailelerini bu işlere sokmayacaksınız. Temizliği tam yapacaksınız, halının altına süpürmeyeceksiniz. Türk futbolu için bir deprem bu ve devamı da gelecektir.

Levent Tüzemen: Nihat Özdemir, bu kararlarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır. ‘Hangi hakemler neden listeden çıkarıldı’ sorularının bir karşılığı olması lazım. Lig yarışının kızıştığı bir ortamda böyle bir karar nasıl alınır? Oyun oynanırken kural değişir mi? Değişmez… Hakemler de sezon sonuna kadar değişmemeliydi. FIFA ve UEFA, herhalde bunun hesabını soracaktır. Eğer gerekçe göstermeden bu kararları alıyorsanız, açıkladığınız hakemleri şaibe altına sokuyorsunuz. Ben hakemlerin yerinde olsam mahkemeye başvurur, neden görevden alındıklarının gerekçesini sorarım.

Ömer Üründül: Bugüne kadar görülmemiş bir MHK operasyonu. Tabii ki MHK bu kararı kendi kendine almadı. Belli ki TFF yönetimiyle ortak bir karar alındı. En ilginci de Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık… Cüneyt Çakır, Dünya Kupası için FIFA aday kadrosunda olan bir hakem. Eğitimlerine de katıldı. Ali Palabıyık’sa Şampiyonlar Ligi’nde grup maçı yönetti. Bu kararla birlikte Dünya Kupası’nda bana göre Türk hakemi olmayacak.

Gürcan Bilgiç: Kalan isimler arasında derbiler dahil herhangi bir maça verildiğinde ‘düşman’ kelimesinin kullanılacağı tek bir hakem yok. Bir nevi MHK, ‘sabıka temizliği’ yaptı. Kurunun yanında yanan yaşlar da olmuştur. Çünkü Türkiye’de futbol mantığın önüne duygular konularak yorumlanıyor. Hakemler de bundan nasibini alıyor. Ancak hepsinin bir açıklama alacağı var. Bunu MHK yapmalı!