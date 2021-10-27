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Yaramazlara biraz batar!

MHK’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanılığına Ferhat Gündoğdu getirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hakem yönetim ve atamalarını eleştiren kulüpler, geçen hafta federasyonla görüşmüş, toplantıdan birlikte çalışma gruplarının oluşturulması kararı çıkmıştı. Bu açıklamanın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve yönetim kurulu üyeleri görevden ayrılmıştı.


TFF bugün yeni MHK başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu duyurdu.

Yönetim kurulu üyeleri ise şöyle:

  • Yunus Yıldırım 
  • Ahmet Şahin
  • Sebahattin Şahin
  • Hakan Sivriservi
  • Kamil Abitoğlu
  • Nihat Mızrak
  • Hikmet Öksüzoğlu
  • Serdar Çakıroğlu

Ferhat Gündoğdu kimdir?

MHK’nın eğitimden sorumlu üyesi Ferhat Gündoğdu ‘klasman üst gözlemciliği‘ görevini de yürüttü.

Asker kökenli ve asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği (TED Koleji) şirketinde okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yapıyor.

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