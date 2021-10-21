Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Fotoğraf: AA

Son dönemdeki hakem hataları nedeniyle Serdar Tatlı ve ekibi eleştirilerin odağındaydı. Tatlı’nın ekibinde yer alan MHK üyesi Metin Tokat da istifa etmişti.

Son olarak Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Ali Şansalan’ın yönetimini eleştiren Fenerbahçe yönetimi Tatlı’yı istifaya çağırmıştı.

Tepkiler üstüne dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri, MHK’nın yapısı, yapılacak değişiklikler ve hakem performanslarını değerlendirmek üzere toplanmıştı.

Toplantının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas şunları söylemişti: “Hem kulüpler hem de federasyon yetkilileri problemlerde hemfikir. Çözüm konusunda ortaya bir irade konuyor. Bugün yapılan toplantı sonucunda Türkiye’de uzun zamandır konuşulan, tüm kulüplerin mağdur ve şikayetçi olduğu hakemlerin adil ve standartlı yönetimi sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda halledebiliriz.“

Serdar Tatlı, göreve 25 Ağustos 2020’de başlamıştı.