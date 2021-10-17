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Yaramazlara biraz batar!

Trabzonspor, liderliğe yükseldi

Süper Lig’in 9’uncu haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi.

Maçın hemen başında Rossi’nin golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, 23’üncü dakikada Min-jae’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan rakibi karşısında Bakasetas’ın biri penaltıdan iki, Yusuf Sarı’nın da bir golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.


Trabzonspor, puanını 21’e yükselterek 19 puanda kalan Fenerbahçe’den liderliği devraldı.

En son ligin 3’üncü haftasını lider kapatan bordo-mavililer, beş hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bakasetas, gollere devam etti

Trabzonspor’un Yunan futbolcusu Bakasetas, gollerini sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği dokuz maçta yedi gole ulaştı.

Fenerbahçe üç hafta sonra kaybetti

Fenerbahçe, ligde üç hafta aradan sonra puan kaybetti.

Bu sezon deplasmandaki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler; Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.

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